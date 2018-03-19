Трамп запретил гражданам США проводить любые сделки с криптовалютой Венесуэлы

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы.

Все транзакции с цифровыми валютами и их заменителями, выпущенными правительством Венесуэлы после 9 января 2018 года, запрещены. Указ касается всех лиц в юрисдикции США.

Указ вступил в силу сразу после подписания 19 марта, уточнил Белый дом. Исполнение указа возложено на министерство финансов и госдеп США. Санкции введены "в свете недавних действий режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро в попытке обойти санкции США путем выпуска цифровой валюты", говорится в указе.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на "черном" рынке превышает 226 тысяч боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка всего около 0,5 доллара США.