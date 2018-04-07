07.04.2018
Трамп запретил отпускать нелегалов после поимки
Источник: Корреспондент.net
Американский президент Дональд Трамп поручил прекратить использование практики "поймал и отпустил" в отношении нелегалов, находящихся на территории США, передает Reuters.
Трамп подписал новое постановление, в котором призвал сотрудников правоохранительных органов избегать практики "поимки и освобождения" нелегальных иммигрантов, которые часто выходят из-под ареста на свободу раньше срока.
Кроме того, президент в отдельной части документа поручил главе минобороны Джеймсу Мэттису подготовить список военных объектов, которые могут быть использованы для задержания нелегальных иммигрантов.
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