Трамп запросил $24 млрд на развитие ядерной триады

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп запросил 24 млрд долларов на модернизацию ядерной триады. Об этом говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год, представленном американской администрацией в понедельник, 12 февраля.

В документе отмечается, что запрашивается "24 млрд долларов для министерства обороны для модернизации и поддержания ядерной триады".

2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь идет о предложении администрации Трампа, которое будет рассмотрено Конгрессом. Проекты бюджета часто претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессменами.

В начале февраля Вашингтон обнародовал новую ядерную доктрину. Документ выделяет в числе ключевых ядерных угроз Россию, Китай, Иран и КНДР.

Усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" – межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики.