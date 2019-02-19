Трамп заявил, что не спешит с разоружением КНДР

Мир

США сами просили выдвинуть Трампа на Нобеля - СМИ

По правилам Нобелевского комитета, право выдвигать кандидатуры на соискание премий имеют лидеры государств. Информация о том, кто кого выдвинул, раскрывается только через 50 лет после вручения премии.