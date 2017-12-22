22.12.2017
Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские военные освободили от боевиков ИГИЛ "практически все" районы Сирии и Ирака.
"Как вы знаете, мы добились огромных успехов в Сирии и Ираке. Мы освободили практически все территории, захваченные (провозглашенным боевиками) "халифатом" в Сирии. То же самое касается Ирака", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Также он подчеркнул, что "огромные успехи были достигнуты в Афганистане" после его речи в августе по стратегии США в этой стране.
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