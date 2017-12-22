Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские военные освободили от боевиков ИГИЛ "практически все" районы Сирии и Ирака.

"Как вы знаете, мы добились огромных успехов в Сирии и Ираке. Мы освободили практически все территории, захваченные (провозглашенным боевиками) "халифатом" в Сирии. То же самое касается Ирака", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Также он подчеркнул, что "огромные успехи были достигнуты в Афганистане" после его речи в августе по стратегии США в этой стране.