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04.11.2017

Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине оборонительного оружия

Источник: 112.ua

К президенту США Дональду Трампу на рассмотрение могут попасть три предложения по предоставлению Украине оборонительного оружия. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на слова неназванного представителя Госдепа.

Как утверждает источник издания, советник Трампа по национальной безопасности получил три варианта предоставления Украине гранта в размере 47 млн долларов на закупку оборонительного оружия для сдерживания российской агрессии.

"Президенту Дональду Трампу может быть предложен вариант одобрения гранта в размере 47 миллионов долларов, чтобы позволить украинскому правительству закупить американское оборонительное вооружение для сдерживания агрессии со стороны пророссийских сепаратистов", - сообщает издание.

 На прошлой неделе о всех трех вариантах был проинформирован Совет национальной безопасности США, и вскоре они могут попасть на рассмотрение к Трампу.

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