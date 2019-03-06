Трампу снова грозят импичментом. Теперь всерьез?

Источник: Корреспондент.net

Дональда Трампа увольняют постоянно. Во всяком случае, на словах. После того как представители Демократической партии США добились большинства в нижней палате Конгресса, стало понятно, что история с импичментом президента продолжится.

И вот юридический комитет Палаты представителей США объявил о масштабном расследования против Дональда Трампа, которое коснется его бизнеса и политической деятельности. По оценкам американской прессы, это может привести к началу процедуры импичмента президента.

Инициатива Конгресса

Согласно американским законам, Палата представителей начинает процедуру именно по рекомендации своего юридического комитета. Конгрессмены обсуждают обвинения в адрес главы государства и простым большинством голосов определяют, есть ли основания для его отстранения от должности.

Юридический комитет уже направил письмо 81 лицу и ведомствам, в частности Белому дому, Министерству юстиции, чиновникам, сотрудникам Trump Organization и сыновьям Трампа.

В Комитете требуют ответа на свои письма в течение двух недель.

Параллельно с этими процедурами Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США возобновляет расследование российского вмешательства в выборы 2016 года и начинает изучать финансовые интересы президента Дональда Трампа.

Председатель комитета по разведке Адам Шифф нанял для этой цели сотрудников с опытом работы в разведывательном сообществе и правоохранительных органах. В частности, Дэниел Голдман нанят в качестве старшего советника и руководителя расследования. Ранее Голдман работал в уголовном отделе прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка, где бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании и других преступлениях. Голдман работал там до 2017 года.

Также наняты Кэти Субер, которая два десятилетия служила в правительственной разведке, и Лучан Сикорский который работал в Совете национальной безопасности и был старшим аналитиком в НАТО.

Россия и не только

Джерри Нэдлер, председатель юридического комитета, рассматривает расследование как продолжение работы специального прокурора Роберта Мюллера. Его производство, продолжающееся с 2017 года и уже подходящее к концу, касается возможного российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. В январе новый генпрокурор США Уильям Барр дал понять, что пока не решил, публиковать ли итоговый доклад Мюллера. Трамп назначил Барра на пост генпрокурора вместо Джеффа Сешнса, который активно поддерживал работу Мюллера.

В своем собственном расследовании конгрессмены могут воспользоваться данными, которые получил специальный прокурор, и сделать их публичными. Кроме того, одно из вероятных обвинений против Трампа может состоять в том, что он препятствовал работе Мюллера. Об этом давно говорят в связи с увольнением в 2017 году директора ФБР Джеймса Коми. Есть версия, что он потерял свою должность из-за расследования связей окружения Трампа с Россией.

В то же время Нэдлер не собирается ограничиваться только делом о российском вмешательстве в выборы — тем более, что, по данным The Washington Post, достоверно установленные обстоятельства этого дела довольно скупы. Конгрессмены, в частности, планируют разобраться в том, не нарушил ли президент Конституцию США, которая запрещает обогащение во время государственной службы. Другое возможное обвинение касается предоставления Джареду Кушнеру доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, в нарушение установленной процедуры.

Реакция Белого Дома

Сам Трамп выступил с резкой критикой в адрес демократов в связи с тем, что они начали масштабное расследование в отношении него и его администрации, назвав их действия “прощупыванием почвы в поисках преступления”.

По словам Трампа, демократы “окончательно и бесповоротно сошли с ума”, направив письма с требованием предоставить документы, ни в чем не повинным людям.

Расследование комитета Трамп назвал величайшим произволом в истории нашей страны.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем заявлении отметила, что демократы начали расследование, «потому что боятся, что история о “сговоре с Россией”, которую они продвигали на протяжении двух лет, трещит по швам».

«То, как они запугивают и притесняют американских граждан, постыдно, – говорится в заявлении. – Демократы преследуют президента, чтобы отвлечь внимание от своей радикальной повестки – превращения Америки в социалистическую страну, убийства младенцев после рождения и продвижения нового зеленого соглашения, которое уничтожит рабочие места и обанкротит Америку».

Реальные шансы

При этом в Америке все-таки считают, что реальные шансы добиться отставки Трампа не очень велики, поскольку окончательное решение по этому вопросу принимает Сенат, большинство в котором по-прежнему принадлежит республиканцам.

По данным CNN, основная цель конгрессменов — составить полную картину злоупотреблений со стороны Трампа и его администрации в преддверии выборов 2020 года.