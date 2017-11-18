Трампу советуют выдать Украине грант на Javelin

Источник: Корреспондент.net

Совет национальной безопасности США предложит президенту Дональду Трампу рекомендации по финансированию и продаже противотанковых ракет украинскому правительству. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США, передает ABC News.

"Совет национальной безопасности решил дать "зеленый свет" на выделение грантового пакета в размере $47 млн долларов правительству Украины на покупку американского военного оружия, включая мощные противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении.

Таким образом, если Трамп пойдет на этот шаг, это изменит позицию республиканцев. Когда Трамп шел на выборы, заявлялось что "США будут должным образом поддерживать Украину", но не было и речи о поставках летального оружия.

Таким образом, чтобы Украина получила летальное оружие, продажу должны подтвердить президент и Конгресс. По словам представителя Госдепа, в ближайшие недели состоится встреча, посвященная обсуждению этой темы.

Напомним, Сенатор-республиканец Джим Ингофф заявил, что администрация США приближается к изменению политики в отношении предоставления Украине оборонительного оружия.