01.08.2017
Транзит газа из России через Украину побил рекорд
Транзит российского газа по территории Украины за первые семь месяцев 2017 года вырос почти на 23 процента по сравнению с прошлым годом, сообщает Укртрансгаз в Facebook.
За этот года Россия переправила по украинской газотранспортной системе 52,3 миллиарда кубометров, что стало самым большим показателем за последние шесть лет, отмечается в сообщении.
Импорт газа из европейских стран за этот период увеличился в 2,4 раза, составив 8,1 миллиарда кубометров.
Укртрансгаз подчеркивает, что из России Украина не импортирует газ уже 613 дней.
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