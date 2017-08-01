Транзит газа из России через Украину побил рекорд

Транзит российского газа по территории Украины за первые семь месяцев 2017 года вырос почти на 23 процента по сравнению с прошлым годом, сообщает Укртрансгаз в Facebook.

За этот года Россия переправила по украинской газотранспортной системе 52,3 миллиарда кубометров, что стало самым большим показателем за последние шесть лет, отмечается в сообщении.

Импорт газа из европейских стран за этот период увеличился в 2,4 раза, составив 8,1 миллиарда кубометров.

Укртрансгаз подчеркивает, что из России Украина не импортирует газ уже 613 дней.