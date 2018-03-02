Транзиту газа в ЕС ничего не угрожает – Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Украина является надежным поставщиком и транзиту газа в Европу ничего не угрожает. Об этом сегодня, 2 марта, заявил президент Петр Порошенко, сообщает телеканал.

"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут, мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Россия и Газпром еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, они пытаются применить поставки газа как механизм политического давления", - заявил Порошенко.

Президент уверен, что иностранные партнеры понимают, кто несет ответственность за кризис.

"Мы приветствуем те заявления, которые сегодня были сделаны в Еврокомиссии нашими партнерами, в том числе и правительством Германии, где было четко отмечено, что они понимают, кто несет ответственность за попытки создать эту кризисную ситуацию", - заявил Порошенко.