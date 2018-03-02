США продлили санкции против РФ из-за Украины

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп сегодня, 2 марта, распорядился продлить на год санкции против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как отмечается, поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.