Треть общественного транспорта Украины не имеет права выходить на маршрут, - "Укртрансбезопасность"

Источник: Українські новини

По состоянию на пятницу, 17 августа, сотрудники "Укртрансбезопасности" проверили 27 тыс. транспортных средств. Согласно их выводам, треть общественного транспорта не имеет права выходить на маршрут.

"Кое-кто говорит, что не имеет документов, кто отказывается от проверки. Чтобы не было такого - и созданы мобильные группы", - рассказал и.о. начальника управления госслужбы по безопасности на транспорте Львовской области Роман Лобода.

Согласно информации "Укртрансбезопасности", самые распространенные нарушения - это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройдений техосмотр.

Механизмы привлечения к ответственности перевозчика есть, рассказывают в "Укртрансбезопасности". Однако им, как и патрульной полиции, не хватает кадров. Улучшить ситуацию могла бы видеофиксация.