Третья детская смерть от менингита: Что надо знать об опасном заболевании

Источник: 112.ua

Высыпание на глазах и некроз

О смерти двухлетнего ребенка от менингита (воспалительный процесс, который протекает в оболочках головного и спинного мозга) 31 октября в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Киева. В сообщении говорится, что погибшему малышу был поставлен предварительный диагноз: "Менингококковая инфекция, менингококцемия". Отмечалось, что во время первого обращения родителей ребенка за день до его смерти ему был поставлен диагноз "ОРВИ интестинальный синдром". После повторного обращения родителей за скорой помощью в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в 23:00 ребенок был госпитализирован в детскую клиническую инфекционную больницу, в которой в пять утра скончался.

Менингококцемия – молниеносная форма болезни при менингококковой инфекции. "Молниеносная форма развивается очень быстро: бывает так – с утра ребенок здоров, в обед появляются признаки простуды, потом начинается высыпание, оно нарастает на глазах, и еще до приезда скорой помощи либо же во время транспортировки, либо же при госпитализации ребенок умирает. И это происходит за считанные минуты. Эта форма может сопровождаться некротическими изменениями во внутренних органах. Также при менингококцемии могут поражаться надпочечники", - рассказал доцент кафедры Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, детский инфекционист Федор Лапий.

По словам Лапия, несмотря на то, что, разумеется, врачи делают все от них зависящее, чтобы спасти ребенка, смертность в подобных случаях очень высока. "Дело в том, что молниеносная форма заболевания настолько быстро развивается, что обвинять медиков в смерти ребенка неправомерно и неправильно", - подчеркнул детский инфекционист.

Также нередки случаи, когда врачи не могли вовремя распознать менингококцемию и принимали заболевание за ОРВИ. "Десятки тысяч случаев – это начало банальной ОРВИ, простуды, а сто тысяч первый случай – это менингококковая инфекция. Начало имеет очень похожие проявления и часто у врача просто нет симптомов, которые бы свидетельствовали именно о менингококковой инфекции. Когда же высыпание уже нарастает на глазах, это уже критические признаки", - рассказал Лапий.

Отметим, что о погибшем ребенке известно, что он проживал в частном доме с девятью другими членами семьи, посещал детский сад в Печерском районе. Директор Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак рассказал , что сотрудники центра уже провели эпидемологическое расследование. В его рамках было проведено бактериологическое обследование контактных детей и персонала в детсаду, в который ходил ребенок. Также всех детей, которые контактировали с ребенком, осмотрел ЛОР. По месту проживания ребенка было обследовано 9 человек, которые с ним контактировали. "Результатов пока нет, и они будут не раньше чем через три дня", - сказал Чумак.

Бояться ли теперь эпидемии менингита?

В сообщении пресс-службы Главного управления Госпродпотребслужбы Киева пока говорят только об "эпидемическом неблагополучии заболевания менингококковой инфекцией". С начала года уже зарегистрировано 27 случаев заболевания среди детей до 17 лет, двое из детей - 3 месяцев и 4 лет - умерли. В то же время за 9 месяцев прошлого года был только один летальный случай – умер ребенок 4 лет, говорится в сообщении.

В целом в Украине ситуация пока особого беспокойства не вызывает, заверил Сергей Чумак. "Заболевания, связанные с менингококковой инфекцией, регистрируются в Украине ежегодно. С начала года по всей Украине было 237 случаев заболеваний инфекцией, а, для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 205 случаев. В этом году среди заболевших было 185 детей, а в прошлом году заболел 181 ребенок", - сказал директор Киевского городского лабораторного центра.

В Минздраве прокомментировать ситуацию отказались, пообещав в ближайшее время разместить сообщение о ситуации на сайте. На момент выхода материала оно так и не появилось.

Отметим, что издание Zaxid.net сообщало о госпитализации с подозрением на менингит пяти детей 28 октября. Со ссылкой на главного внештатного эпидемолога Львовской области Наталию Тимко сообщалось, что у двоих из них диагноз подтвердился. Дети уже получают лечение и прогноз на их выздоровление благоприятный. Тимко сказала только, что "вспышки менингита во Львове нет". На письменный запрос редакции она не ответила.

"Менингококовый менингит как заболевание как раз лечится неплохо. А вот сепсис (менингококцемия) – это уже проблема. Лекарства от менингококкового менингита – банальный пенициллин и его производные. Больницы им обеспечены в достаточной степени", - рассказал Федор Лапий.

Как заражаются менингитом?

Подавляющее большинство возбудителей менингита распространяется воздушно-капельным путем. "В то же время возможно и заражение через поцелуй, через руку. Был реальный случай, когда к двухлетнему ребенку на день рождения пришли родственники поздравить. Понятно, что они ребенка целовали. Ребенку стало плохо, вызвали скорую, через 14 минут с момента, как он поступил в больницу, врачи констатировали смерть от менингококковой инфекции. Обследовали родственников - пятеро из пришедших поздравить ребенка с днем рождения были носителями инфекции", - рассказал Федор Лапий.

Также, по словам детского инфекциониста, мениногококи очень стойкие во внешней среде, но не любят низких температур: "Если мы говорим о тесных контактах в коллективе детей, бактерия передается чаще всего при таких контактах".

Можно ли уберечь малыша от менингита и как?

Ответить на вопрос, как уберечься от менингита, невозможно, если не понять сложную историю о возбудителях опасной болезни. "Менингиты встречаются бактериальные, грибковые, реже вызванные микоплазмами и хламидиями. Причиной гнойных воспалений бывают бактерии, исключение среди которых представляет туберкулез (также он может вызвать менингит – очень тяжелый и опасный для жизни). Кроме того, бывают вирусные менингиты, причинами которых чаще всего бывают энтеровирусы, в частности те, о которых часто вспоминали летом – Коксаки, Экхо. Среди вирусов, которые могут вызвать менингит, и тот, который вызывает заболевание паротитом (свинка). Частота развития менингита в этом случае составляет один на три тысячи. То есть каждый трехтысячный, заболевший свинкой, может иметь поражения в виде менингита", - рассказал Лапий.

Пожалуй, единственной эффективной мерой профилактики менингита является вакцинация. В случае с туберкулезным менингитом – это вакцина БЦЖ. "Она не на 100% эффективна в профилактике туберкулезного менингита, эффективность оценивается 85%. Однако если бы мы имели что-то более эффективное, мы бы ее не использовали", - говорит детский инфекционист.

Случаи заболевания свинкой и соответственно менингитом, который может развиться в течение болезни, эффективно предотвращает включенная в календарь обязательной вакцинации "корь, краснуха, паротит" (КПК).

Гораздо сложнее дела обстоят с самыми опасными гнойными менингитами, которые чаще всего встречаются у детей до пяти лет. "Это не означает, что после пяти лет дети не болеют, но таки чаще всего это происходит до пятилетнего возраста", - отмечает Лапий.

Детский инфекционист говорит о том, что есть три типа возбудителя гнойного менингита. Один из них, который более всего распространен в Украине и Европе, – менингококовая инфекция. Из 13 ее серотипов, самыми распространенными являются три. Причем 50% случаев заболевания менигококовым менингитом бывает вызвано серотипом B, рассказал Лапий. По его словам, вакцина от серотипа несколько лет назад была создана и, в частности в Европе и Британии, внесена в календарь обязательных прививок. Она очень дорогая – одна доза стоит 100 евро. В Украине эту вакцину невозможно купить даже в частных клиниках: в нашей стране она не зарегистрирована.

"В Украине зарегистрирована только вакцина от менингококовых серотипов ACWY. Причем WY встречаются очень редко. Эта вакцина есть только в частном секторе (частных клиниках)", - рассказал Лапий. Стоит такая прививка около 1500 грн.

Также бактериальными возбудителями менингита являются гемофильная палочка типа B (HIB) и пневмококк. Заболевания от возбудителя HIB в Украине практически не встречаются. Победить возбудитель удалось благодаря включению в 2006 году в календарь обязательных прививок вакцины от него. От пневмококка обязательная вакцинация в Украине также не проводится, несмотря на то, что многие страны включили ее в календарь, в частности Израиль, США, Китай, страны Европы, рассказал Лапий. По его словам, опять же, вакцина от этого возбудителя есть только в частном секторе (стоит около 2500 грн). Правда, периодически она пропадает, в силу особенностей украинского фармрынка, как это происходит и сейчас.

"Некоторые регионы, в частности Киев, включили в программу "Здоровье киевлян" вакцинацию от пневмококка детей из группы риска: в частности, детей, проживающих в детских домах, детей без селезенки, с онкогемопатологией, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом. Программа была утверждена на 2017 год, но до сих пор не финансируется. До сих пор не закуплено ни одной дозы вакцины, хотя планировалось привить ею не менее 70 детей", - рассказал детский инфекционист.