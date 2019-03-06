Три человека победили ВИЧ. Можно ли вылечить всех

Источник: Корреспондент.net

Исследователи заявили о трех случаях излечения пациентов от ВИЧ-инфекции. До 4 марта 2019 года было известно только об одном таком случае, который считался исключением или аномалией. Победивший в 2007 году вирус американец известен в медицинской литературе как Берлинский пациент.

Журнал Nature и газета New York Times на этой неделе сообщили о втором излечившемся человеке, а 6 марта издание New Scientist описало третий случай. Всех их объединяет пересадка костного мозга от донора с мутацией delta32 в гене CCR5.

Кто победил ВИЧ

По данным на 2017 год носителями вируса иммунодефицита человека являются 37 миллионов человек по всему миру. Более половины из них принимают антиретровирусные препараты и могут вести нормальный образ жизни.

Украина, как Россия и Беларусь, занимает одно из первых мест в Европе по заболеваемости ВИЧ - около 220 тысяч инфицированных. При этом половина ВИЧ+ людей в Украине не знает о своем статусе, а около 40 процентов людей с подтвержденным диагнозом находятся на поздних стадиях заболевания.

Первым человеком, которого удалось вылечить от ВИЧ, стал американец Тимоти Браун. В Германии 12 лет назад для лечения лейкемии ему пересадили гемопоэтические стволовые клетки донора с достаточно редкой генетической мутацией гена CCR5 - delta 32, которая значительно снижает вероятность заражения ВИЧ.

Этот ген кодирует один из белков-рецепторов на поверхности лейкоцитов, с которым связываются частицы ВИЧ. Делеция 32 нуклеотидов в гене CCR5 приводит к тому, что вирионы не могут связаться с рецептором, и носитель этой мутации становится невосприимчив к заражению.

С тех пор ученые стали пытаться повторить это достижение. Но в каждом новом случае вирус возвращался, и нередко это происходило спустя девять месяцев после прекращения пациентами приема антиретровирусных препаратов, а иногда пациенты просто умирали.

Вторым излечившимся стал Лондонской пациент. Мужчина, который попросил сохранить анонимность, в 2003 году заразился ВИЧ, а в 2012 году врачи обнаружили у него одну из разновидностей рака крови - лимфому Ходжкина.

Вылечить это онкологическое заболевание может только пересадка костного мозга, которую врачи Университетского колледжа Лондона под руководством профессора Равиндры Гупты провели в 2016 году от неродственного донора с той же редкой мутацией в гене CCR5.

Через три года после пересадки и спустя полтора года, после того как пациент перестал принимать антиретровирусные препараты, тесты показали отсутствие ВИЧ в организме мужчины. По словам Гупты, пациент "функционально излечен" и находится "в состоянии ремиссии".

Исследователи предупреждают, что до конца не ясно, действительно ли главным фактором является наличие соответствующей генетической мутации у донора.

Профессор считает, что на исчезновение вируса из организма также могла повлиять осложнение, которое появилось у обоих пацентов. Речь идет о реакции "трансплантат против хозяина", когда пересаженный материал начинает атаковать организм пациента.

Издание New Scientist 6 марта сообщило о третьем пациенте, которому, возможно, удалось излечиться от ВИЧ-инфекции. Как и предыдущим двум больным, ему пересадили костный мозг от донора с мутацией в гене CCR5.

О Дюссельдорфском пациенте сообщили исследователи из Утрехтского университета, которые под руководством Аннемари Венсинг провели трансплантацию. Три месяца назад он прекратил принимать антиретровирусные препараты, и до сих пор у него не находят жизнеспособных вирионов.

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По словам исследователей, они наблюдают еще за несколькими пациентами с ВИЧ, которым пересадили костный мозг от донора-носителя мутации в гене CCR5.

Ученые следят за состоянием 38 людей с ВИЧ инфекцией, которые получили пересадку костного мозга, при этом шесть из них получили трансплантанты от доноров без мутаций. Лондонский пациент - под номером 36, Дюссельдорфский - под номером 19.

ВИЧ теперь можно победить?

Большинство людей с устойчивой к ВИЧ мутацией, получившей название delta 32, являются уроженцами Северной Европы. Специалисты из IciStem имеют базу данных, в которой содержатся сведения о примерно 22 тысячах подобных доноров.

Однако, говорят специалисты, это не значит, что человечество научилось лечить ВИЧ и теперь можно вылечить каждого. Большинство считают, что такое лечение нецелесообразно для всех ВИЧ-инфицированных, несмотря на то, что не все из них имеют возможность принимать противовирусные препараты.

Трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток делают исключительно при острой необходимости, поскольку это не только сложная и дорогостоющая, но и опасная процедура, при которой возможен летальный исход.

Известно, что Брауну, первому излечившимуся, давали сильные иммунодепрессивные препараты, которые уже давно не используются, и он в течение нескольких месяцев после трансплантации страдал от серьезных осложнений. Его ввели в состояние искусственной комы, и в какой-то момент он едва не умер.

Кроме того, современные препараты позволяют людям с вирусом мало чем отличаться от здоровых людей.

Поэтому обычно пациенты, у которых появлялась возможность вылечиться, - это те, у кого развивалась лимфома или лейкоз, причем для лечения требовались именно эти процедуры и нельзя было обойтись другими видами лечения. При этом донор должен не только быть гистосовместимым с пациентом, но и иметь необходимую мутацию.