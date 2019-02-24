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24.02.2019

Три грузовика с гумпомощью Венесуэле сгорели

Источник: Корреспондент.net

На границе Колумбии и Венесуэлы в субботу, 23 февраля, сгорели три грузовика, перевозившие гуманитарную помощь на венесуэльскую территорию.

Отмечается, что огонь вспыхнул после того, как венесуэльские военные воспользовались слезоточивым газом.

Как сообщил в Twitter журналист Габриэль Бастидас, добровольцы пытались спасти гуманитарный груз, который подожгли венесуэльские силовики в штате Тачира на границе с Колумбией.

"Три грузовика были сожжены на мосту Уренья после того, как они оказались на венесуэльской территории. <...> Добровольцы выстроились в цепь, чтобы спасти помощь". − написал Бастидас.

Как сообщил глава оппозиционной партии Венесуэлы Народная воля Аарон Родригес Моро, в результате столкновений на границе с Колумбией пострадали 40 человек. 

По данным НПО Уголовный форум, погибли четыре человека.

В Белом доме назвали бесчеловечным поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал "страны, которые все еще признают Мадуро обратить внимание на то, что они поддерживают" и что происходит на границе Венесуэлы и Колумбии. 

 

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