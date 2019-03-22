Три облгазы оштрафовали за завышение в платежках

Источник: Корреспондент.net

В результате проведенных проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на трех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 2,55 млн грн.Такое решение регулятор принял на заседании в пятницу, 22 марта, передает УНИАН.

Решение регулятора коснулось компаний Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз, при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ, а также обязал провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка - до 5 апреля 2019 года.

Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

По предложению главы Нацкомиссии Оксаны Кривенко, в решение был добавлен пункт о подаче обращения в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением компаниями.