Три облгазы оштрафовали за завышение в платежках
Источник: Корреспондент.net
В результате проведенных проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на трех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 2,55 млн грн.Такое решение регулятор принял на заседании в пятницу, 22 марта, передает УНИАН.
Решение регулятора коснулось компаний Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз, при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.
Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ, а также обязал провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка - до 5 апреля 2019 года.
Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.
По предложению главы Нацкомиссии Оксаны Кривенко, в решение был добавлен пункт о подаче обращения в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением компаниями.