Три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", – говорится в сообщении.

"Если посмотреть на США – это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы, когда есть такие мощные группы влияния", – добавил Мюллер.