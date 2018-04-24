Три удара от Украины: Сийярто рассказал, что возможно обострение отношений

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ждет очередного обострения в отношениях с Украиной.

Об этом он заявил во вторник в Будапеште, сообщает ЕП со ссылкой на Magyar Midők.

Петер Сийярто рассказал о "трех ударах" от Украины, последним из которых он считает предложение Петра Порошенко лишать гражданства лиц, использующих, в частности, избирательное право другого государства.

Сийярто заявил, что "первым ударом" по правам меньшинств стал закон об образовании, который "значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка". Венгерский министр утверждает, что, несмотря на международное давление, правительство Украины до сих пор не начало переговоры с венгерски нацменьшинством Закарпатья.

"Вторым ударом" Сийярто считает признание языкового закона Кивалова-Колесниченко неконституционным. По его словам, сейчас в украинском парламенте есть три новых предложения, "каждое из которых хуже другого".

"Третий удар", по словам министра, заключается в том, что президент Украины призвал принять закон о наказании за двойное гражданство, считая, что двойное гражданство представляет угрозу национальной безопасности.