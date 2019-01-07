Триумфатором "Золотого глобуса-2019" стала "Богемская рапсодия": полный список победителей
Источник: Українські новини
В американском Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы" – первую из ключевых наград в области кино и телевидения.
Главным триумфатором среди фильмов стала музыкальная драма, байопик фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия". Картина получила две ключевые статуэтки. Ее признали лучшим фильмом года, а исполнитель главной роли Рами Малек был отмечен как лучший актер. Он обошел Брэдли Купера ("Звезда родилась"), Уиллема Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Лукаса Хеджеса ("Стертая личность") и Джона Дэвида Вашингтона ("Черный клановец").
Наибольшее количество премий в сфере получила кинодрама "Зеленая книга". Она победила в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий фильма" и "Лучший актер второго плана" (Махершала Али).
Среди сериалов забрать больше одной статуэтки удалось лишь второй части "Американской истории преступлений" – мини-сериалу "Убийство Джанни Версаче". Телешоу отметили как "Лучший мини-сериал", а Даррена Криса за роль убийцы кутюрье Эндрю Кьюненена был признан лучшим актером мини-сериала.
Полный список победителей:
- Лучший фильм (драма) — "Богемская рапсодия"
- Лучший актер (драма) — Рами Малек, "Богемская рапсодия"
- Лучшая актриса (драма) — Гленн Клоуз, "Жена"
- Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — "Зеленая книга"
- Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Кристиан Бейл, "Власть"
- Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Оливия Коулмен, "Фаворитка",
- Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, "Рома"
- Лучший сценарий фильма — Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга"
- Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные"
- Лучший фильм на иностранном языке — "Рома", Альфонсо Куарон
- Лучший актер второго плана — Махершала Али, "Зеленая книга"
- Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
- Лучшая песня — Shallow, "Звезда родилась", Леди Гага
- Лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц, "Первый человек"
- Лучший драматический сериал — "Американцы"
- Лучшая актриса драматического сериала — Сандра О, "Убивая Еву"
- Лучший актер драматического сериала — Ричард Мэдден, "Телохранитель"
- Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — "Метод Комински"
- Лучший мини-сериал — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"
- Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Майкл Дуглас, "Метод Комински"
- Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Рэйчел Броснахан, "Удивительная миссис Мейзел"
- Лучший актер мини-сериала/телефильма — Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче"
- Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Патриция Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора"
- Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Бен Уишоу, "Очень английский скандал"
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патриша Кларксон, "Острые предметы"