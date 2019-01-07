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07.01.2019

Триумфатором "Золотого глобуса-2019" стала "Богемская рапсодия": полный список победителей

Источник: Українські новини

В американском Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы" – первую из ключевых наград в области кино и телевидения.

Главным триумфатором среди фильмов стала музыкальная драма, байопик фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия". Картина получила две ключевые статуэтки. Ее признали лучшим фильмом года, а исполнитель главной роли Рами Малек был отмечен как лучший актер. Он обошел Брэдли Купера ("Звезда родилась"), Уиллема Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Лукаса Хеджеса ("Стертая личность") и Джона Дэвида Вашингтона ("Черный клановец"). 

Наибольшее количество премий в сфере получила кинодрама "Зеленая книга". Она победила в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий фильма" и "Лучший актер второго плана" (Махершала Али).

Среди сериалов забрать больше одной статуэтки удалось лишь второй части "Американской истории преступлений" – мини-сериалу "Убийство Джанни Версаче". Телешоу отметили как "Лучший мини-сериал", а Даррена Криса за роль убийцы кутюрье Эндрю Кьюненена был признан лучшим актером мини-сериала.

Полный список победителей:

  • Лучший фильм (драма) — "Богемская рапсодия"
  • Лучший актер (драма) — Рами Малек, "Богемская рапсодия"
  • Лучшая актриса (драма) — Гленн Клоуз, "Жена"
  • Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — "Зеленая книга"
  • Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Кристиан Бейл, "Власть"
  • Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Оливия Коулмен, "Фаворитка",
  • Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, "Рома"
  • Лучший сценарий фильма — Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга"
  • Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные"
  • Лучший фильм на иностранном языке — "Рома", Альфонсо Куарон
  • Лучший актер второго плана — Махершала Али, "Зеленая книга"
  • Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
  • Лучшая песня — Shallow, "Звезда родилась", Леди Гага
  • Лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц, "Первый человек"
  • Лучший драматический сериал — "Американцы"
  • Лучшая актриса драматического сериала — Сандра О, "Убивая Еву"
  • Лучший актер драматического сериала — Ричард Мэдден, "Телохранитель"
  • Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — "Метод Комински"
  • Лучший мини-сериал — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"
  • Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Майкл Дуглас, "Метод Комински"
  • Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Рэйчел Броснахан, "Удивительная миссис Мейзел"
  • Лучший актер мини-сериала/телефильма — Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче"
  • Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Патриция Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора"
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Бен Уишоу, "Очень английский скандал"
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патриша Кларксон, "Острые предметы"
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