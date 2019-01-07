Триумфатором "Золотого глобуса-2019" стала "Богемская рапсодия": полный список победителей

Источник: Українські новини

В американском Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы" – первую из ключевых наград в области кино и телевидения.

Главным триумфатором среди фильмов стала музыкальная драма, байопик фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия". Картина получила две ключевые статуэтки. Ее признали лучшим фильмом года, а исполнитель главной роли Рами Малек был отмечен как лучший актер. Он обошел Брэдли Купера ("Звезда родилась"), Уиллема Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Лукаса Хеджеса ("Стертая личность") и Джона Дэвида Вашингтона ("Черный клановец").

Наибольшее количество премий в сфере получила кинодрама "Зеленая книга". Она победила в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий фильма" и "Лучший актер второго плана" (Махершала Али).

Среди сериалов забрать больше одной статуэтки удалось лишь второй части "Американской истории преступлений" – мини-сериалу "Убийство Джанни Версаче". Телешоу отметили как "Лучший мини-сериал", а Даррена Криса за роль убийцы кутюрье Эндрю Кьюненена был признан лучшим актером мини-сериала.

Полный список победителей: