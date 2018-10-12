12.10.2018
Трюдо, Макрон и Пашинян станцевали в Ереване
Источник: Корреспондент.net
Президент Канады Джастин Трюдо, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян станцевали под армянскую музыку на официальном ужине, посвященном 17 саммиту Международной организации Франкофонии в Ереване. Соответствующее видео с ужина опубликовано в четверг, 11 октября, на платформе YouTube.
Как видно из ролика, лидеры трех стран вместе танцевали во время ужина в столице Армении.
Более того, в тот же вечер Пашинян опубликовал в своем Facebook Селфи с Макроном, Трюдо, принцем Монако и другими участниками саммита.
Как известно, на саммит сотрудничества франкоязычных стран приехали сотни делегаций из 84 стран мира.
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