Турчинов: РФ стягивает к границе "миротворцев"

Источник: Корреспондент.net

Россия начала стягивать к украинской границе военные силы, которые хочет "перекрасить" под миротворцев ООН. Об этом заявил в субботу журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов.

"С точки зрения того, что Россия хочет перекраситься с агрессора в миротворца, - это действительно серьезная опасность. Более того, хочу сказать, что в пограничных регионах на сегодня из России уже подвезена техника, окрашенная в соответствующие цвета, и соответствующие каски и пр. Поэтому это опасно", - сказал Турчинов.

При этом он считает, что сделать невозможной реализацию замысла России должно принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

"Принятие данного закона полностью перечеркивает возможность России краситься в миротворцев. Она есть и будет агрессором, пока мы не освободим Донбасс и Крым", - сказал Турчинов.