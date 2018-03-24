Турция готова к новым операциям в Сирии

Источник: DW

Анкара готова к проведению новых антитеррористических операций в приграничных с Сирией районах. Об этом в субботу, 24 марта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует турецкое агентство Anadolu.

По версии главы государства, население в целом ряде регионов Сирии "выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок". При этом политик отверг обвинения в попытке захвата сирийской территории, возложив ответственность в данном вопросе на Запад.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон выразил озабоченность взятием вооруженными силами Турции контроля над сирийским городом Африн с преимущественно курдским населением. В телефонном разговоре с Эрдоганом он потребовал обеспечить беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. Французский лидер возложил на Россию, Иран и Турцию ответственность за эскалацию ситуации в Сирии, обвинив их в "интервенции". Упор при проведении операций в этой стране должен делаться на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", а не на иные задачи, подчеркнул политик.

Взятие турецкой армией Африна произошло в рамках операции "Оливковая ветвь", начатой турецкими вооруженными силами 10 января. Операция направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.