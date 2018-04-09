Турция готова направить миротворцев на Донбасс
Источник: Корреспондент.net
Турция выразила готовность принять участие в миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает пресс-служба президента по итогам встречи Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.
Так, Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе.
Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в аннексированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политзаключенных.
Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии.
Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере.
Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.
Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.