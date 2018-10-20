Турция объявила о всеобъемлющем расследовании смерти Хашогги

Источник: DW

Правительство Турции заявило, что проведет всеобъемлющее расследование смерти журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги. "Турция раскроет все, что произошло", - заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Джелик в субботу, 20 октября. По его словам, расследование инцидента - "долг чести" для Турции. От предварительных осуждающих выводов Джелик воздержался, однако заявил, что руководство страны "не позволит, чтобы дело было замято".