Турция пригрозила США ответными мерами в случае приостановки продаж вооружения
Источник: DW
Анкара примет ответные меры, если США приостановят поставки вооружения, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье, 6 мая, в интервью телеканалу CNN Turk. По его мнению, подобный шаг является ошибочным и не способствует укреплению отношений между участниками Североатлантического альянса.
Турция намерена закупить более 100 истребителей F-35 у американской оборонной компании Lockheed Martin. Кроме того, Анкара ведет переговоры с Вашингтоном о закупке ракетных комплексов "Патриот".
В 2017 года Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Сделка является частью плана Анкары по укреплению обороноспособности страны и отражению угроз от курдских и исламистских военизированных формирований. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки российских комплексов.