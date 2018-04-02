Турция выдала ордер на арест Гюлена

Источник: Корреспондент.net

Власти Турции выдали ордеры на арест восьми членов движения FETO, включая его лидера, оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, по делу об убийстве в 2016 году российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщила газета Йени шафак в понедельник, 2 апреля.

По информации издания, следствие полагает, что проживающий в США Гюлен мог быть главным организатором нападения на Карлова.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции. Прокуратура Анкары сообщала, что Алтынташ лично знал Фетхуллаха Гюлена.

В Анкаре также считают, что Гюлен стоит за организацией попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. Со своей стороны проповедник отрицает причастность к путчу.