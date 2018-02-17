Турцию обвиняют в газовой атаке в районе Африна

По данным SOHR, химатака могла быть нанесена в населенном пункте Шейх-эль-Хадид, расположенном к западу от Африна. Директор больницы в Африне рассказал сирийскому информагентству SANA, что в госпиталь поступили 6 человек с симптомами удушья, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, это произошло после того, как турецкая армия обстреляла снарядами с ядовитым газом один из поселков неподалеку от города Африн. О каком виде газа может идти речь, пока выясняется. О нанесении Турцией газовой атаки заявили также в курдской группировке "Отряды народной самообороны" (YPG).

Анкара опровергает обвинения

Между тем вооруженные силы Турции в официальном заявлении отвергли обвинения в химатаке. На полях Мюнхенской конференции по безопасности представитель турецкой делегации заявил журналистам, что Анкара никогда не применяла химоружие и в ходе операции в районе Африна "проявляет большую осторожность" в отношении мирного населения.

Турция в январе начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе сирийского города Африн. Она позволит "покончить" как с Рабочей партией Курдистана (РПК), так и с YPG, заявил тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара считает YPG сирийским ответвлением РПК, которая признана в Турции террористической организацией.