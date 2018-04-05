Турецкие спецслужбы вывезли в Турцию 80 сторонников Гюлена

Источник: DW

С момента неудавшегося путча 2016 года турецкая разведслужба MIT провела операции по борьбе со сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в 18 странах. 80 сторонников были задержаны и вывезены в Турцию. Об этом в четверг, 5 апреля, заявил официальный представитель турецкого правительства Бекир Боздаг.

При этом, по словам Боздага, борьба со сторонниками Гюлена за рубежом нанесла "сокрушительный удар" движению проповедника, которого турецкие власти обвиняют в организации путча. Представитель Анкары не раскрыл детали этих операций, отметив только, что они были "легальны".

В качестве примера успешных действий разведки Боздаг упомянул Косово, где высылка шести сторонников Гюлена в Турцию вызвала скандал и отставку министра внутренних дел, одобрившего эту операцию. "Операция в Косово стала большим успехом. MIT продолжит действовать подобным образом", - заметил представитель кабмина.

Шпионят и за депутатом

В Германии попытки MIT шпионить за сторонниками Гюлена пресекаются немецкими властями. В отношении нескольких десятков шпионов, действовавших по поручению турецкого правительства, ведется следствие. Весной 2017 года стало известно, что MIT следит даже за депутатом бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering).

В апреле Турция выдала ордер на арест Гюлена и семи его единомышленников, сочтя их главными подозреваемыми по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Им вменяется в вину умышленное убийство и попытка госпереворота.

Фетхуллах Гюлен проживает в эмиграции на территории американского штата Пенсильвания. Ранее турецкие власти уже обвиняли его в организации путча в июле 2016 года. Анкара безуспешно пытается добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника.