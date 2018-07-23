Турецкий журналист в опасности в Украине, – Европейская федерация журналистов

Источник: Українські новини

Турецкий журналист Юнуса Эрдогду, находящийся на территории Украины, заявил Международной и Европейской федерациям журналистов (IFJ-EFJ), что он боится за свою безопасность после того, как его имя появилось в "списке похищений", опубликованном средствами массовой информации.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Европейской федерации журналистов.

Международная и Европейская федерации журналистов призвали украинские власти принять срочные меры для защиты Эрдогду, основателя и владельца первого новостного веб-сайта на турецком языке в Украине после задержания и депортации другого турецкого журналиста в начале этого месяца.

12 июля турецкий журналист Юсуф Инан был задержан турецкой разведывательной службой в Украине и обвинен в членстве в организации, которая, по утверждению властей, стояла за неудачным переворотом в Турции в 2016 году.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил серьезную озабоченность в письме украинским властям от 19 июля с просьбой прекратить процесс депортации. Однако главный редактор веб-сайта News2023.com Инан был в конечном итоге депортирован в Турцию.

Несколько дней спустя СМИ опубликовали список еще 10 граждан, которые были задержаны и депортированы в Турцию по аналогичным причинам. Имя Эрдогду также было указано в этом списке.

Сегодня, 23 июля, Юнус Эрдогду сообщил представителям Европейской федерации журналистов, что он и его семья обеспокоены их будущим.

"После недавних похищений турецких граждан я не чувствую себя в безопасности. Я не могу обратиться за помощью к местной полиции или службам безопасности, потому что я понимаю, что турецкие и украинские службы сотрудничают", - сказал журналист, добавив, что он не делал "ничего противозаконного, лишь писал правду и объективные статьи о ситуации в Турции и Украине".

Юнус Эрдогду, проживающий в Украине с 2005 года и являющийся членом Международной федерации журналистов, обратился с просьбой о помощи, поскольку и украинские власти, и посольство Турции в Киеве подтвердили, что "задержания являются частью постоянного сотрудничество в области безопасности между Турцией и Украиной".

"Для международных партнеров Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в частности Международной и Европейской федераций журналистов, для украинских властей принципиально важно уважать права оппозиционных иностранных журналистов", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) решительно осуждают судебное преследование журналистов за выражение своих идей и обращаются к украинским властям с просьбой защитить Юнуса Эрдогду.