17.12.2018
Турист уронил смартфон в кишащую крокодилами реку
Источник: Корреспондент.net
Турист в Коста-Рике уронил свой смартфон в реку, кишащую крокодилами. Очевидец, который, является его другом, снял лежащий на дне водоема гаджет на видео. Ролик за четыре дня набрал более 380 тысяч просмотров.
В видео показано, что смартфон лежит в том самом месте, где отдыхают сразу несколько крупных рептилий.
Инцидент произошел на реке Тарколес, которая протекает в провинции Пунтаренас и населена острорылыми крокодилами.
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