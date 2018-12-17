Турист уронил смартфон в кишащую крокодилами реку

Источник: Корреспондент.net

Турист в Коста-Рике уронил свой смартфон в реку, кишащую крокодилами. Очевидец, который, является его другом, снял лежащий на дне водоема гаджет на видео. Ролик за четыре дня набрал более 380 тысяч просмотров.

В видео показано, что смартфон лежит в том самом месте, где отдыхают сразу несколько крупных рептилий.

Инцидент произошел на реке Тарколес, которая протекает в провинции Пунтаренас и населена острорылыми крокодилами.