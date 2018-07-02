Туристам пообещали сегодня еще два рейса из Туниса

Источник: Корреспондент.net

Из тунисского аэропорта, где украинские туристы уже несколько дней ожидают вылета, в понедельник, 2 июля, запланировано еще два рейса во Львов.

В компании отметили, что первый самолет, который 2 июля вылетел в украинскую столицу, забрал 172 пассажира.

"В Тунисе все еще остаются 850 туристов", - сказал представитель авиакомпании.

Согласно расписанию рейсов запланированных с аэропорта Монастир, 2 июля в Украину запланировано два рейса во Львов - в 22.55 и в 23.25 часов.

Однако в Bravo Airways заявили, что это расписание может меняться и время вылета может сместиться.

Еще два рейса в Киев запланировано на 3 июля - в 7.40 и в 8.45 часов.

В Bravo Airways сказали, что не получили средств от туроператора Оasis, который должен оплатить перевозку туристов из Туниса.

Согласно сообщению компании, туроператор задолжал 25 млн грн.

В то же время в Oasis, по просьбе журналистов прокомментировать ситуацию с туристами, которые сотрудничали с туроператором и застряли за рубежом, ответили, что нужно было звонить в рабочее время.