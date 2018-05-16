Туск хочет создать "европейский фронт" для спасения соглашения с Ираном
Источник: DW
Создать "единый европейский фронт" для спасения ядерного соглашения с Ираном предложил в среду, 16 мая, в Софии председатель Европейского совета Дональд Туск. В болгарской столице он произнес речь на внеочередной встрече глав государств и правительств стран Евросоюза, посвященной выработке европейского ответа на последние внешнеполитические шаги администрации Дональда Трампа.
Днем ранее в Брюсселе встретились министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Политики выразили надежду, что им удастся сохранить ядерное соглашение об иранской атомной программе, несмотря на выход из него США. "Мы на правильном пути и движемся в верном направлении", - заявил Зариф.
В свою очередь глава европейской дипломатии назвала эту встречу "продуктивной" и подчеркнула, что Брюссель уверен в необходимости сохранить соглашение, чрезвычайно важное для "безопасности Евросоюза и глобальной системы нераспространения ядерного оружия".