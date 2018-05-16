Туск хочет создать "европейский фронт" для спасения соглашения с Ираном

"Если посмотреть на последние решения президента Трампа, то возникает мысль: с такими друзьями не нужно никаких врагов", - заметил Туск.

Днем ранее в Брюсселе встретились министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Политики выразили надежду, что им удастся сохранить ядерное соглашение об иранской атомной программе, несмотря на выход из него США. "Мы на правильном пути и движемся в верном направлении", - заявил Зариф.

В свою очередь глава европейской дипломатии назвала эту встречу "продуктивной" и подчеркнула, что Брюссель уверен в необходимости сохранить соглашение, чрезвычайно важное для "безопасности Евросоюза и глобальной системы нераспространения ядерного оружия".