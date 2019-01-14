Тысячи поляков вышли почтить память мэра Гданьска

Источник: Корреспондент.net

Жители польского города Гданьск вечером в понедельник, 14 января, массово вышли на улицы в память за убитым мэром Павлом Адамовичем. Об этом сообщает координатор Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская, опубликовав соответствующее фото в Facebook.

"Гданьск вышел в память по убитому мэру. Ответ ненависти и злобе. В этом городе находится сердце легендарной польской Солидарности и музей на территории Сточни. Здесь зарождалось движение, сделавшее страну свободной от диктатуры", - говорится в подписи к фотографии.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича.

Он отметил, что Адамович много сделал добра украинцам в Польше и для украинско-польских отношений.

"Это тяжелая утрата для всех нас. Мы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве. Вечная память", - написал Порошенко в Twitter.

Свои соболезнования по поводу смерти мэра Гданьска высказал и глава украинского МИД Павел Климкин.

"... Это был настоящий и добрый человек. Польскому обществу еще предстоит переварить эту трагедию. Это шо

к для всех нас, всех, кто в политике и вне ее. Искренние соболезнования", - отметил министр иностранных дел.