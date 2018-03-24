Тысячи жителей Хорватии вышли с протестами против однополых браков

Источник: DW

Тысячи жителей Хорватии вышли в субботу, 24 марта, на улицы Загреба с протестами против ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Несмотря на то, что формально акция, проводившаяся по инициативе католической церкви Хорватии и правых политических сил, была направлена против данного документа, в действительности многие ее участники выступили с критикой по поводу введения понятия "третьего пола" и регистрации однополых браков.

Это объясняется тем, что конвенция - первый международный договор, который содержит определение гендерной принадлежности. Соглашение уже подписали 46 стран, включая Хорватию. При этом лишь 27, включая 17 стран-членов ЕС, ее ратифицировали.

Демонстранты исполняли патриотические песни, выкрикивали антиправительственные лозунги, требуя отставки премьера Андрея Пленковича, и размахивали национальными флагами.

В настоящий момент однополые браки признаны более чем в 20 странах мира, в том числе в США, Канаде, Бразилии, Австралии, Франции и Испании. Немецкий бундестаг пошел на этот шаг 30 июня 2017 года.