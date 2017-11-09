09.11.2017
У Авакова-младшего арестовали еще одну квартиру
Источник: Корреспондент.net
Соломенский районный суд Киева арестовал еще одну квартиру сына министра внутренних дел Александра Авакова.
Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Владимир Кривенко.
Он уточнил, что квартиры находятся в Харькове и Киеве.
Также арестовано имущество бывшего заместителя главы МВД дел Сергея Чеботаря. Арест накладывается на два жилых дома, которые являются собственностью жены Чеботаря, и их совместную квартиру.
Ходатайство об аресте имущества третьего подозреваемого – бизнесмена Владимира Литвина – еще не рассмотрено судом.
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