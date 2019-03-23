У Авакова ответили на письмо послов G7

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве внутренних дел заявляют, что позиция главы ведомства Арсена Авакова в противостоянии экстремистским движениям "остается твердой".

Представитель министерства, заявил, что позиция Авакова относительно экстремистских политических движений в Украине "остается твердой и бесспорной".

Как утверждают в ведомстве, руководители радикальных групп "были предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс ... приведут к соответствующим последствиям".

"Красные линии были проведены - никаких запугиваний, агрессии, насилия или других попыток силовым способом повлиять на выборы", - сообщили в МВД.