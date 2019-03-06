У берегов Одессы прошли учения Украины и Турции

Источник: Корреспондент.net

В акватории Черного моря вблизи Одессы украинские и турецкие моряки провели совместные военные учения. Об этом в среду, 6 марта, сообщила пресс-служба Минобороны.

"В северной части Черного моря экипаж малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Вышгород провел совместные учения типа PASSEX с фрегатом Барбарос и ракетным катером Марти Военно-морских сил Турецкой республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учения проходили "на фоне ежегодных морских учений флота Турции "Голубая родина".

В ходе совместных учений украинский артиллерийский катер и турецкие корабли выполнили задачи по тактическому маневрированию, противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

С начала года это первые учения типа PASSEX в Черном море с участием украинского корабля. "После выполнения задач в море Вышгород вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причальной стенке Одесского морского вокзала",- сообщили в Минобороны.