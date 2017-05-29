У борца с коррупцией Устиновой и ее гражданского мужа нашли 12 квартир

Источник: Українські новини

У гражданского мужа сотрудницы Центра Противодействия Коррупции Александры Устиновой Алексея Яцюка нашли 11 квартир в одном из столичных домов. 12 квартира принадлежит гражданским супругам на правах совместной собственности. На это обратил внимание глава ГО "Национальный интерес Украины" Василий Апасов.

Общественный деятель привел выписки из реестра имущественных прав. "Александра Устинова, бесспорный мозговой центр ЦПК (Центр Противодействия Коррупции) не спешит подавать декларацию. Но даже если и подаст, я не уверен, что там мы увидим ее ФОП, на который выводились деньги со счетов ЦПК. Тот самый вывод денег, который они категорически не хотят опровергать. Но и это не единственное, что вероятно не попадет в декларацию Александры. Гражданский муж Александры Устиновой и по совместительству совладелец квартиры с ней в достойные 141 кв.м", - написал Апасов на своей странице в Facebook.

Он пишет, что у Алексея Яцюка, гражданского мужа Устиновой, также есть 11 квартир в одном из домов по просп. Вернадского в столице. "Возможно, конечно, что Алексей просто молодой и талантливый человек, никто не сомневается, что такое может быть. Однако, редко даже среди владельцев большого количества недвижимости встречается такая концентрация в одном доме и подъезде. Обычно такие истории были с нечестными на руку чиновниками либо людьми, связанными с ними, когда кто-то предприимчивый оказывается в нужном месте в нужное время и отхватывает за дешево большой кусочек недоступный всем остальным", - пишет Апасов.

Общественный деятель отмечает, что не хотел бы никого обвинять в нарушении закона, и уверен, что даже если владелец сдает квартиры в аренду или использует для других целый, то все это согласно закону и с уплатой налогов. "Возможно, именно личные скелеты в шкафу мотивируют молодых антикоррупционеров так яро бороться против закона о обязательном декларировании руководства антикоррупционных организаций. Но ведь не они ли 2 года с экранов телевидения, так пытались пояснить чиновникам и общественности, что декларирование – это не страшно, если им нечего скрывать. Что же вы еще скрываете, кроме своих ФОП-ов, молодые и успешные антикоррупционеры?", - написал Апасов, призвав сотрудницу ЦПК подать декларацию о доходах.