У Донецка и Горловки идут бои – соцсети

Источник: Корреспондент.net

В сепаратистских пабликах в соцсетях пишут об активизации столкновений на линиии соприкосновения. По их информации, сейчас бои идут в районе донецкого аэропорта, села Спартак и окрестностях Ясиноватой.

Также, по их информации, некоторое время интенсивно идут обстрелы на севере Горловки. Активизация боевых действия началась около 15.00 в четверг, 28 марта.

"Громкий бой - ДАП, промка. Слышны взрывы РПГ, бтры, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое… Горловка. Уже некоторое время интенсивно шумит север города. Жители прифронтовых районов - Гольма, Зайцево, Доломитный, Байрак, Русский Край, окраины Никитовки слышат. Идут перестрелки на севере и северо-западе, минометы 120 мм", - пишут в одном из пабликов.

В тоже время "глава" Горловки Иван Приходько сообщил, что информация о том, что ВСУ заняли окраины города, не соответствует действительности.

"У нас все спокойно, территория под контролем "военнослужащих" "ДНР", - сообщил он.

При этом "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что украинские военные заняли весь участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

В штабе ООС сообщают, что с начала текущих суток 28 марта противник четыре раза обстрелял позиции наших войск. В районе Авдеевки, Лебединского, Крымского.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал враг, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - сообщили военные.