У Дуды заявляют о "снижении напряженности" в отношениях с Украиной

Источник: 112.ua

Задачей визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков было "снижение напряженности", которое появилось в течение последних нескольких месяцев, и эта миссия была выполнена. Об этом пресс-секретарь президента Польши Кшиштоф Лапинский заявил в эфире Radiо Warszawa.

Лапинский убежден, что с Украиной отношения нужно строить на исторической правде.

"Нельзя соглашаться на фальсификацию истории", – считает он.

По его словам, Дуда с украинским коллегой Порошенко имели возможность обсудить с глазу на глаз много сложных вопросов, о которых не упоминалось во время совместной пресс-конференции.

При этом, по словам Лапинского, пока еще сложно определять временные рамки улучшения польско-украинских отношений.

"Лучше не говорить о временных рамках, чтобы потом не быть под давлением времени", – отмечает он.

"Посмотрим, как пройдут переговоры между министрами культуры. Это будет первым сигналом, будет ли возможность улучшить определенные дела", – подытожил он.