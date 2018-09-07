У Филарета объяснили цель назначения экзархов

"7 сентября 2018 Генеральный секретарь Священного Синода Вселенского Патриархата распространил сообщение о назначении Вселенским Патриархатом Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфилийскому из Соединенных Штатов и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верянам в своих странах во Вселенском Патриархате, - как своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине. В Киевском Патриархате приветствуют это решение Вселенского Патриархата и ожидают плодотворное сотрудничество с экзархом Преосвященными Архиепископом Даниилом и епископом Иларионом в подготовке к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине, как это было ранее оговорено", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что преосвященные владыки Иларион и Даниил в 2015 уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского патриарха во время переговоров по объединению Православных Церквей в Украине. Также владыки неоднократно были делегированы Вселенским патриархом для представления Константинопольской Матери Церкви на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз - в июле этого года во время празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины.

"Назначение Вселенским Патриархом своих экзарха в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций", - пишет Евстратий.

Он уточняет, что звание или титул Экзарха в данном случае означает личные полномочия Вселенского патриарха представлять его личность и Церковь при выполнении конкретной задачи - подготовки к предоставления автокефалии. Для светской аудитории функции Экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями Чрезвычайного и Полномочного Посла.

"Такой, личный экзархат, следует отличать от другой - территориальной, формы Экзархата, который в ХХ веке существовал в Украине в Русской Православной Церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме Экзархата", - разъяснил Зоря.

В то же время, в Московском патриархате расценили назначение константинопольских экзархов как беспрецедентно грубое вторжение на свою территорию и заявили, что это не останется без ответа.

"Назначение Константинопольским патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата", - написал в Facebook глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, "такие действия не могут остаться без ответа".