У Филарета объяснили цель назначения экзархов
Источник: Корреспондент.net
Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствуют назначение в Киев экзархов Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом в пятницу, 7 сентября, написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря в Fаcebook.
Он уточнил, что преосвященные владыки Иларион и Даниил в 2015 уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского патриарха во время переговоров по объединению Православных Церквей в Украине. Также владыки неоднократно были делегированы Вселенским патриархом для представления Константинопольской Матери Церкви на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз - в июле этого года во время празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины.
"Назначение Вселенским Патриархом своих экзарха в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций", - пишет Евстратий.
Он уточняет, что звание или титул Экзарха в данном случае означает личные полномочия Вселенского патриарха представлять его личность и Церковь при выполнении конкретной задачи - подготовки к предоставления автокефалии. Для светской аудитории функции Экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями Чрезвычайного и Полномочного Посла.
"Такой, личный экзархат, следует отличать от другой - территориальной, формы Экзархата, который в ХХ веке существовал в Украине в Русской Православной Церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме Экзархата", - разъяснил Зоря.
В то же время, в Московском патриархате расценили назначение константинопольских экзархов как беспрецедентно грубое вторжение на свою территорию и заявили, что это не останется без ответа.
"Назначение Константинопольским патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата", - написал в Facebook глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, "такие действия не могут остаться без ответа".