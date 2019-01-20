У группы "Антитела" хотят отсудить больше миллиона гривен

Источник: Українські новини

На украинскую группу "Антитела" подали в суд за использование нот и тональности в песнях.

Об этом говорится в сообщении на странице музыкантов в соцсети Facebook.

"Пока Антитела готовятся к премьере видеоработы "Вірила" на их творчестве решила обогатиться группа мошенников во главе с Лапковським С.А.. Сергей Лапковський выдвинул претензию группе "Антитела", якобы они, при создании своих композиций, использовали его патент на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции"", - говорится в нем.

Отмечается, что авторы песен группы Тарас Тополя, Сергей Вусик и Максим Сиволап получили повестки в суд. Цена иска - 1 018 692, 64 грн.