02.03.2018
У кого Владимир Путин научился пугать мир ракетами
Источник: DW
Новости раздела
Мир
01.03.2018
В Пентагоне "не удивлены" заявлениями Путина о новых ракетах
В Вашингтоне заявили, что "с интересом" посмотрели видео с новой ядерной ракетой, летящей к США, однако считают идею показа подобного ролика во время выступления главы государства неудачной.
Мир
01.03.2018
Барнье посоветовал Лондону не рассчитывать на особый торговый режим с ЕС
По словам Мишеля Барнье, после выхода из ЕС Великобритания сможет рассчитывать лишь на заключение с соглашения о свободной торговле наподобие того, что недавно было подписано между ЕС и Канадой.
Мир
01.03.2018
Комментарий: Путин предъявил США ультиматум
Послание Путина состояло из двух частей - обращений к федеральным собраниям России и... США. Причем вторая часть похожа на объявление войны, считает политолог Иван Преображенский.
Мир
01.03.2018
Секретные документы подтвердили, что на Елизавету II было совершено покушение в 1981
Тогда королева посетила новозеландский город Дандин
Мир
01.03.2018
РФ объявила об успешном испытании Су-57 в Сирии
По словам Шойгу, самолетов было всего два и они выполняли задания, в том числе боевые. Кроме того, они никогда не находились вместе.
Мир
01.03.2018
Владимир Жириновский нецензурно оскорбил Ксению Собчак на теледебатах
На теледебатах кандидатов в президенты РФ лидер ЛДПР разразился в адрес Ксении Собчак нецензурной бранью. В ответ она плеснула в Жириновского водой. За Собчак не вступился ни один из присутствовавших в студии.
Мир
28.02.2018
Российских хакеров подозревают во взломе сети правительства ФРГ
В Германии хакерскую атаку обнаружили в декабре прошлого года. Эксперты не исключают, что она длилась в течение всего прошлого года.
Мир
28.02.2018
Германия и Франция предложили пакет гуманитарных мер для Донбасса
Пакет из десяти гуманитарных мер для Донбасса находится на рассмотрении в рамках минского процесса. Берлин и Париж надеются на его скорейшее принятие.
Мир
28.02.2018
ICU выступила главным спонсором конкурса CFA Institute Research Challenge 2017-2018 в Украине
Финансовая группа "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU, Investment Capital Ukraine)
Мир
28.02.2018
В Китае женщина ошибочно отправила спящего мужа в морг
В Китае женщина отправила смертельно больного мужа в морг, решив, что тот уже умер. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Мир
27.02.2018
В Вашингтоне открылась площадь Немцова
Площадь перед российским посольством в столице США будет носить имя Бориса Немцова. На церемонии переименования присутствовали дочь и вдова убитого в Москве политика.
Мир
27.02.2018
"Кокаиновое дело": В Аргентине подтвердили подлинность снимков российского спецборта
Аргентинская жандармерия подтвердила подлинность фотографий лайнера, на котором собирались перевести в Москву кокаин. По всем признакам это борт спецотряда "Россия", перевозящего первых лиц государства.
Мир
27.02.2018
Ким Чен Ын и его отец в 1990-х использовали поддельные бразильские паспорта для посещения западных стран, - СМИ
Данную информацию подтвердили высокопоставленные источники в западных странах.
Мир
27.02.2018
В Сенат США внесли законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности
Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан Президентом США
Мир
27.02.2018
У соучредителя Apple Возняка мошенники украли криптовалюту Bitcoin на 70 тыс. долларов
У Возняка украли семь монет Bitcoin
Мир
26.02.2018
Партия Меркель проголосовала за возобновление коалиции с социал-демократами
Консервативная партия Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет действующая канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), поддержала текст коалиционного соглашения с Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Во время партийного съезда ХДС в Берлине в понедельник, 26 февраля, делегаты подавляющим большинством голосов проголосовали за принятие текста соглашения, пишет DW. Против сделки выступило лишь 27 из почти тысячи участников партийного мероприятия, говорится в сообщении. Ранее на принятии коалиционного соглашения настаивало руководство партии, в том числе и сама Меркель. На съезде ХДС в понедельник также было затвержено Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в должности генерального секретаря партии. Ее многие в кругах наблюдателей и экспертов называет возможной преемницей Меркель на посту председателя ХДС. Таким образом уже две с трех партий-участниц будущей коалиции формально поддержали соглашение. Первым ее в начале февраля одобрило руководство сестринской баварской партии Меркель - Христианско-социальный союз (ХСС). Теперь все взоры устремлены на СДПГ, которая решила пойти наименее традиционным путем и отдать решение об участии в будущей коалиции на усмотрение всех членов партии. 4 марта должны обнародовать результаты партийного голосования членов СДПГ по сделке. Впрочем, опросы дают основания с уверенностью ожидать положительный результат. Согласно договоренностям, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. Кроме того, ХДС, согласно коалиционным соглашением, получит шесть министерских портфелей. Накануне канцлер представила кандидатов на министерские должности от ХДС. Столько же министерств перепадет и социал-демократам, хоть на выборах 24 сентября прошлого года они получили гораздо меньше голосов, чем ХДС. Еще три министерства возглавят представители баварского ХСС.
Мир
26.02.2018
Суд Лондона проведет заседание по делу ПриватБанка
В Великобритании состоится суд по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Высокий суд Лондона проведет заседание завтра, 27 февраля.
Мир
25.02.2018
В Праге задержан лидер сирийских курдов
Турция назвала террористом и объявила в розыск по линии Интерпола лидера сирийских курдов Салиха Муслима. Он был задержан в Чехии, вопрос об экстрадиции решается.
Мир
25.02.2018
В Вашингтоне открыли кафе, где можно поспать среди дня
В центре Вашингтона, всего в одном квартале от Белого дома, открылось кафе Перезарядка для отдыха офисных служащих. Стоимость такой релаксации составляет девять долларов.
Мир
25.02.2018
Меркель и Макрон призвали РФ повлиять на Асада
Трое лидеров приветствовали единогласное одобрение резолюции Совета Безопасности ООН, которая призывает к 30-дневному прекращению огня для всех сторон в Сирии.
Мир
25.02.2018
В Иерусалиме в знак протеста закрыли Храм Гроба Господня
Храм закрыли на неопределенный срок
Мир
24.02.2018
В Тунисе задержали судно с оружием из России
Тунисские таможенники нашли на корабле Ural военную технику. Судно, принадлежащее турецкой компании, следовало в Камерун под флагом Панамы.
Мир
24.02.2018
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии
Временное прекращение огня в Сирии на срок в 30 дней необходимо для доставки гумпомощи и эвакуации раненых.