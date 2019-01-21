У Луценко нет доказательств вины Кучмы в убийстве Гонгадзе

Источник: Українські новини

Генеральный прокурор Юрий Луценко констатирует, что юридических доказательств вины бывшего Президента Леонида Кучмы в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе нет.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Что я думаю о деле Гонгадзе. Коротко: у меня нет сейчас юридических доказательств, что именно Кучма давал прямой приказ на убийство Гонгадзе. К сожалению, майор Мельниченко так и не сдал оригинальных записей и записывающих устройств", — заявил Луценко.

По словам генпрокурора, без этого юридическое решение судьбы Кучмы в этом деле невозможно.

"...Но я считаю, что Кучма создал атмосферу, при которой недовольство Президента улавливалось окружением, и принималось решение, кто быстрее уничтожит врага руководителя элит, диктатора", — подчеркнул Луценко.

Он сообщил, что оригиналы записей Мельниченко продал представителям Кучмы за 2 млн долларов.

Луценко добавил, что по этому поводу у Генпрокуратуры есть вопросы к Мельниченко но он отказывается сотрудничать со следствием.

В 2013 году Служба безопасности Украины возобновила досудебное следствие в отношении Мельниченко по подозрению в разглашении государственной тайны.

В 2014 году Генеральная прокуратура повторно изучала ранее закрытое уголовное производство о возможной причастности Кучмы к убийству Гонгадзе.

16 сентября 2000 года обезглавленный труп журналиста Гонгадзе был найден в лесу в Киевской области.

За убийство журналиста в январе 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил бывшего начальника департамента внешней разведки МВД Алексея Пукача к пожизненному тюремному заключению.