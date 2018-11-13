У Макрона отреагировали на критику Трампа

Источник: Корреспондент.net

Офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что у них нет никаких комментариев после того, как президент США Дональд Трамп сделал серию сообщений в Twitter, критикуя Макрона и Францию.

Трамп выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

В офисе французского лидера заявили, что им нечего сказать о твитах Трампа, но добавили, что Макрон выразил свое мнение относительно европейской армии и европейской обороны очень четко непосредственно Трампу во время переговоров, которые они провели 10 ноября в Париже.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.