У Маріуполі продовжують будувати соціальне житло

Источник: mariupolrada.gov.ua

У Маріуполі ведеться капітальний ремонт нежитлових будівель під соціальне житло. Міський голова Вадим Бойченко відвідав одну з будівництв, проконтролювавши, як ведеться реконструкція гуртожитку по вулиці Красномаякська. Даний проект вартістю в 15 млн грн реалізується за підтримки центральної та міської влади. Він дозволить забезпечити 20 квартирами переселенців та жителів міста.

Будівлю введуть в експлуатацію вже в наступному році. За словами маріупольського підрядника, роботи ведуться згідно з графіком. До кінця року планують завершити всі демонтажні роботи, зробити перекриття, покрівлю, встановить вікна, провести теплотрасу, а з зими - приступити до оздоблювальних робіт внутрішніх приміщень.

Інвестиції в реконструкцію об'єкта по вулиці Красномаякська становлять 15 мільйонів гривень. Держава та місто порівну розділили фінансову сторону питання - по 7,5 млн грн.