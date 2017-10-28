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28.10.2017

У Маріуполі продовжують будувати соціальне житло

Источник: mariupolrada.gov.ua

У Маріуполі ведеться капітальний ремонт нежитлових будівель під соціальне житло. Міський голова Вадим Бойченко відвідав одну з будівництв, проконтролювавши,  як ведеться реконструкція гуртожитку по вулиці Красномаякська. Даний проект вартістю в 15 млн грн реалізується за підтримки центральної та міської влади. Він дозволить забезпечити 20 квартирами переселенців та жителів міста.

Будівлю введуть в експлуатацію вже в наступному році. За словами маріупольського підрядника, роботи ведуться згідно з графіком. До кінця року планують завершити всі демонтажні роботи, зробити перекриття, покрівлю, встановить вікна, провести теплотрасу, а з зими - приступити до оздоблювальних робіт внутрішніх приміщень.

Інвестиції в реконструкцію об'єкта по вулиці Красномаякська становлять 15 мільйонів гривень. Держава та місто порівну розділили фінансову сторону питання - по 7,5 млн грн.

 
«Реконструкція нежитлових приміщень в Маріуполі - це особиста ініціатива Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Вона з'явилася після того, як ми по вулиці Гугеля успішно відкрили перше в країні соціальний гуртожиток для переселенців. Всього Маріуполю виділили 15 млн грн державної субвенції на капітальну реконструкцію двох об'єктів. Тепер важливо показати, що наше місто готове оперативно працювати над реалізацією соціально значущих проектів»,
зазначив Вадим Бойченко.

Паралельно капітальний ремонт ведеться і по вулиці Менделєєва. Будинок практично повністю демонтували, там почнуть будівництво з нуля.

За словами мера, в Маріуполі гостро стоїть квартирне питання. До маріупольської сім'ї приєдналися 60 тисяч переселенців, що постоянко проживають у місті. З них гостро потребують житла 3 тисячі нових маріупольців, ще 500 містян стоять у соціальній черзі на отримання квартири.

 
«Навіть двох цих будинків не досить для вирішення проблеми. Тому ми разом з Міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом працюємо над проектом будівництва соціального житла в Маріуполі. Наше завдання - створити умови для нових маріупольців, в яких потребує місто, щоб вони відчували турботу з боку місцевої та центральної влади»,
підкреслив Вадим Бойченко.

Міський голова розповів, що поточного року в рамках запуску пілотного проекту Маріуполь очікує додаткові інвестиції від держави в розмірі 15 млн грн. У свою чергу місто готово направити таку ж суму коштів для придбання схожих об'єктів у Маріуполі, щоб якомога більше забезпечити соціальним житлом городян  та кваліфікованих переселенців.

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