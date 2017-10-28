У Маріуполі продовжують будувати соціальне житло
Источник: mariupolrada.gov.ua
У Маріуполі ведеться капітальний ремонт нежитлових будівель під соціальне житло. Міський голова Вадим Бойченко відвідав одну з будівництв, проконтролювавши, як ведеться реконструкція гуртожитку по вулиці Красномаякська. Даний проект вартістю в 15 млн грн реалізується за підтримки центральної та міської влади. Він дозволить забезпечити 20 квартирами переселенців та жителів міста.
Будівлю введуть в експлуатацію вже в наступному році. За словами маріупольського підрядника, роботи ведуться згідно з графіком. До кінця року планують завершити всі демонтажні роботи, зробити перекриття, покрівлю, встановить вікна, провести теплотрасу, а з зими - приступити до оздоблювальних робіт внутрішніх приміщень.
Інвестиції в реконструкцію об'єкта по вулиці Красномаякська становлять 15 мільйонів гривень. Держава та місто порівну розділили фінансову сторону питання - по 7,5 млн грн.
Паралельно капітальний ремонт ведеться і по вулиці Менделєєва. Будинок практично повністю демонтували, там почнуть будівництво з нуля.
За словами мера, в Маріуполі гостро стоїть квартирне питання. До маріупольської сім'ї приєдналися 60 тисяч переселенців, що постоянко проживають у місті. З них гостро потребують житла 3 тисячі нових маріупольців, ще 500 містян стоять у соціальній черзі на отримання квартири.
Міський голова розповів, що поточного року в рамках запуску пілотного проекту Маріуполь очікує додаткові інвестиції від держави в розмірі 15 млн грн. У свою чергу місто готово направити таку ж суму коштів для придбання схожих об'єктів у Маріуполі, щоб якомога більше забезпечити соціальним житлом городян та кваліфікованих переселенців.