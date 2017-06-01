У Маріуполі затриманий чоловік за підозрою у розбещенні маленької дівчинки

Источник: Поліція Донеччини

30 травня на 102 зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що бачить, як на пляжі в Лівобережному районі дорослий чоловік середніх років вчиняє розпусні дії з маленької дівчинкою. На місце негайно виїхали правоохоронці. Наразі підозрюваний затриманий та доставлений до відділення поліції.

Тривожне повідомлення оператор колл-центру 102 поліції Донеччини за лічені секунди передала диспетчерам, ті, у свою чергам, - нарядам поліції. Вже за кілька хвилин на місці події були патрульні поліцейські. Зараз зі зловмисником працює слідчо-оперативна група поліції, а з дівчиною – поліцейські з відділу ювенальної превенції.

За попередніми даними, дівчинка 2008 року народження, у той час, поки батьки були на роботі, пішла гуляти сама та спустилася до моря. Там до неї підійшов чоловік та запропонував піти із ним. Дівчинка відмовилася, тоді він взяв її на руки, відніс до лавочки та посадив собі на руки.

Цю картину побачив перехожий, який одразу зателефонував на 102.

Наразі підозрюваний знаходиться у відділенні поліції.

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