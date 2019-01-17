У Мэй заявили, что отсрочки Brexit не будет

Источник: Корреспондент.net

Правительство Великобритании не будет продлевать процесс страны из Евросоюза. Об этом в четверг, 17 января, заявила пресс-секретарь правительства на брифинге в Лондоне.

По ее словам, если ЕС предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет".

В то же время, по ее словам, переговоры премьера Терезы Мэй с оппозиционными политиками о выходе из тупика вокруг соглашения о Brexit в парламенте были "конструктивными".

Премьер-министр также проведет переговоры с лидерами ЕС в ближайшие дни.

Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов на этой неделе.

Ранее сообщалось, что британские законодатели готовят законопроект, по которому может будет отложен процесс выхода страны из ЕС.