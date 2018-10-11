У Московского патриарха отобрали выданное в 1686 году право назначать Киевского митрополита

Источник: Українські новини

Вселенский Константинопольский патриархат отменил выданное в 1686 году в синодальном письме юридическое обязательство, которое предоставило Московскому патриарху право назначать Киевского митрополита.

Данное решение принял патриарший синод 11 октября.

"Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию Московскому Патриарху назначить митрополита Киевского, избранного Ассамблеей Священнослужителей его епархию, которая будет отмечать Вселенского Патриарха в качестве Первого иерарха на любом праздновании, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Материнской Церкви", - гооврится в сообщении.

Синод подтвердил уже принятое ранее решение, о том, что Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии для Церкви Украины.

Также синод решил восстановить Ставропигию Вселенского патриархата в Киеве.

Ставропигия - этостатус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчинёнными непосредственно патриарху или синоду.

С 1592 по 1688 годы Киево-Печерский монастырь был ставропигией Константинопольского патриарха.

Синод восстановил канонические права Филарета Денисенко (предстоятель УПЦ –КП, бывший митрополит Киевский отлученный от церкви РПЦ), Макария Мелетича (предстоятель УАПЦ) и их последователей.