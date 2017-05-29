У нас коррупционеры как золотые рыбки: их поймали и отпустили, - Рабинович

Источник: Українські новини

Народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович раскритиковал результат антикоррупционной операции. Об этом политик заявил в прямом эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Итог масштабной антикоррупционной операции такой: задержаны 20 бывших руководителей налоговой, которых обвиняют в хищении 96 миллиардов гривен.

"У нас коррупционеры как золотые рыбки. Их ловят, они, наверное, выполняют какие-то три неизвестных нам желания, и их отпускают. Я сожалею, но надо бы прокуратуре и антикоррупционным органам немножечко изучать наши законы. После того как победила Революция достоинства, в Уголовно-процессуальный кодекс внесли изменения, согласно которым всем, кого задерживают за коррупцию, суд должен объявить о залоге. И потом они же, кто принимал эту поправку, возмущаются: почему судьи отпускают коррупционеров", - заявил парламентарий.

Политик возмущен заявлением генпрокурора, который сказал, что "еще одно милосердное решение - и я начну волноваться за пожарную безопасность на Печерске".

"Ребята, нельзя закон низводить до такого. Не имеет права ни один правоохранитель страны заявлять, что сейчас загорится, потому что он не принимает решений против закона, который они же сами и приняли. Этот закон приняла ваша коалиция. Чего вы к судьям привязались? Они вообще не имеют права иначе решать", - говорит Рабинович

По его словам, высказывание о "спалить суд" хорошо говорит о состоянии правоохранительной системы.